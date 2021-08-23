В «Уильямсе» предрекли Расселлу чемпионский титул

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что британский гонщик Джордж Расселл имеет все шансы стать чемпионом мира. Капито спросили, есть ли у Расселла навыки, необходимые для завоевания титула в Формуле-1.

«Да. Я действительно в это верю.

Все гонщики разные, но Джордж продемонстрировал всё, чем должен обладать современный гонщик, чтобы забраться на вершину. Я убеждён, что он станет чемпионом мира. Ни секунды не сомневаюсь в этом.

Когда я пришёл в команду, я понимал, что он хорош. Он впечатлил меня в разных областях. Имею в виду не только его талант, но и профессионализм, то, как он работает. Он может отключаться, начать заниматься чем-то иным, а потом снова полностью сосредоточиваться на гонках», — приводит слова Капито GPFans.