В «Уильямсе» предрекли Расселлу чемпионский титул
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Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что британский гонщик Джордж Расселл имеет все шансы стать чемпионом мира. Капито спросили, есть ли у Расселла навыки, необходимые для завоевания титула в Формуле-1.
«Да. Я действительно в это верю.
Все гонщики разные, но Джордж продемонстрировал всё, чем должен обладать современный гонщик, чтобы забраться на вершину. Я убеждён, что он станет чемпионом мира. Ни секунды не сомневаюсь в этом.
Когда я пришёл в команду, я понимал, что он хорош. Он впечатлил меня в разных областях. Имею в виду не только его талант, но и профессионализм, то, как он работает. Он может отключаться, начать заниматься чем-то иным, а потом снова полностью сосредоточиваться на гонках», — приводит слова Капито GPFans.
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