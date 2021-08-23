Вольф ответил на вопрос об интересе «Мерседеса» к Ферстаппену
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос, интересуются ли в команде возможностью подписания контракта с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
«Думаю, Ферстаппен и его окружение рады быть там, где они есть. «Ред Булл» — их команда, их дом. Почему бы им не оставить всё как есть? У нас свои планы, свои гонщики. У «Феррари» отличный состав, Ландо Норрис занимает прочное положение в «Макларене». Думаю, общая траектория задана. Мы не ищем гонщика», — приводит слова Вольфа GP Fans.
За «Мерседес» выступают семикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас. У Боттаса нет контракта с командой на следующий сезон, на его место может прийти Джордж Расселл, выступающий за «Уильямс».
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