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Финансовые органы заинтересовались покупкой Вольфом акций «Астон Мартин»

Финансовые органы заинтересовались покупкой Вольфом акций «Астон Мартин»
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BaFin, надзорный орган немецкой фондовой биржи, заинтересовался подробностями покупки руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом акций «Астон Мартин», сообщает Journal de Montreal.

Вольф приобрёл акции «Астон Мартин» в апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. С тех пор акции выросли в цене, после того как в компанию вложил деньги канадский миллиардер Лоуренс Стролл. Если выяснится, что Вольф заведомо знал о решении Стролла приобрести соответствующую команду Формулы-1, его действия могут быть расценены как незаконное использование инсайдерской информации.

BaFin передал решение этого вопроса в ведение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) для дальнейшего рассмотрения, поскольку акции «Астон Мартин» котируются на Лондонской фондовой бирже.

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