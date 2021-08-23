Финансовые органы заинтересовались покупкой Вольфом акций «Астон Мартин»

BaFin, надзорный орган немецкой фондовой биржи, заинтересовался подробностями покупки руководителем «Мерседеса» Тото Вольфом акций «Астон Мартин», сообщает Journal de Montreal.
Вольф приобрёл акции «Астон Мартин» в апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. С тех пор акции выросли в цене, после того как в компанию вложил деньги канадский миллиардер Лоуренс Стролл. Если выяснится, что Вольф заведомо знал о решении Стролла приобрести соответствующую команду Формулы-1, его действия могут быть расценены как незаконное использование инсайдерской информации.
BaFin передал решение этого вопроса в ведение Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) для дальнейшего рассмотрения, поскольку акции «Астон Мартин» котируются на Лондонской фондовой бирже.
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