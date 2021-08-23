«Лада Спорт Роснефть» укрепила лидерство в зачёте «Туринг» РСКГ
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Команда «Лада Спорт Роснефть» увеличила отрыв в классе «туринг» Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) по итогам четвёртого этапа, который состоялся 22 августа на подмосковной трассе Moscow Raceway.
Кирилл Ладыгин занял третье место в первой гонке класса «туринг». Это был единственный подиум коллектива на четвёртом этапе. Гонщики коллектива, доминировавшего на третьем этапе сезона, выступали с весовыми гандикапами. По итогам четвёртого этапа сезона-2021 РСКГ Кирилл Ладыгин увеличил отрыв в личном зачёте, в том числе благодаря сходу с трассы своего главного конкурента Дмитрия Брагина.
Фото: Лада Спорт Роснефть
Следующий этап текущего сезона чемпионата РСКГ состоится в Казани на трассе «Казань Ринг» через три недели, 12 сентября.
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