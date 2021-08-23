Марко рассказал, когда впервые убедился в незаурядном таланте Ферстаппена

Гоночный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, когда впервые понял, что Макс Ферстаппен является невероятно талантливым гонщиком. По его словам, это было в 2014 году, когда 16-летний на тот момент Ферстаппен в сложных погодных условиях выиграл три гонки Формулы-3 на «Норисринге».

«Условия постоянно изменялись. Шёл дождь, потом трасса подсыхала, а он в среднем ехал на две секунды быстрее остальных. Тогда-то и стало ясно, что он обладает незаурядным талантом», — приводит слова Марко RacingNews365.

В сезоне-2015 Ферстаппен в возрасте 17 лет дебютировал Формуле-1 — его взяли в «Торо Россо», — а с Гран-при Испании 2016 года он выступает за «Ред Булл». После 11 этапов сезона-2021 нидерландский гонщик на восемь очков отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».