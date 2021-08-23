Источник: Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре Формулы-1

Гран-при Катара может заменить Гран-при Австралии в сезоне-2021 Формулы-1, сообщает Motorsport. По информации источника, промоутеры трассы в Дохе близки к подписанию соглашения о проведении гонки в 2021 году. Ожидается, что этап пройдёт с 18 по 21 ноября, однако руководство чемпионата может изменить дату проведения этапа.



Напомним, в июле стало известно об отмене Гран-при Австралии. Решение связано с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса.



Кроме того, ранее стало известно об отмене Гран-при Японии. Пока неизвестно, какая гонка заменит в календаре чемпионата мира этап на «Сузуки».



Календарь оставшейся части сезона Формулы-1



29 августа — Гран-при Бельгии

5 сентября — Гран-при Нидерландов

12 сентября — Гран-при Италии

26 сентября — Гран-при России

3 октября — Гран-при Турции

24 октября — Гран-при США

31 октября — Гран-при Мексики

7 ноября — Гран-при Бразилии

21 ноября — Гран-при Катара (?)

5 декабря — Гран-при Саудовской Аравии

12 декабря — Гран-при Абу-Даби