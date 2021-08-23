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Источник: Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре Формулы-1

Источник: Гран-при Катара заменит Гран-при Австралии в календаре Формулы-1
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Гран-при Катара может заменить Гран-при Австралии в сезоне-2021 Формулы-1, сообщает Motorsport. По информации источника, промоутеры трассы в Дохе близки к подписанию соглашения о проведении гонки в 2021 году. Ожидается, что этап пройдёт с 18 по 21 ноября, однако руководство чемпионата может изменить дату проведения этапа.

Напомним, в июле стало известно об отмене Гран-при Австралии. Решение связано с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, ранее стало известно об отмене Гран-при Японии. Пока неизвестно, какая гонка заменит в календаре чемпионата мира этап на «Сузуки».

Календарь оставшейся части сезона Формулы-1

29 августа — Гран-при Бельгии
5 сентября — Гран-при Нидерландов
12 сентября — Гран-при Италии
26 сентября — Гран-при России
3 октября — Гран-при Турции
24 октября — Гран-при США
31 октября — Гран-при Мексики
7 ноября — Гран-при Бразилии
21 ноября — Гран-при Катара (?)
5 декабря — Гран-при Саудовской Аравии
12 декабря — Гран-при Абу-Даби

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