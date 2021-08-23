«Я в шоке от происходящего». Хэмилтон высказался о ситуации в Афганистане

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о ситуации в Афганистане.
«Доброе утро, мир. Надеюсь, у вас всё хорошо, вы в хорошем настроении. Последние пару недель я не пользовался телефоном и соцсетями, чтобы вырваться из повседневной рутины и перезагрузиться. Я не следил за ситуацией в мире и сейчас навёрстываю то, что упустил, и нахожусь в шоке от происходящего. Знаю, что с опозданием, но хочу поделиться ссылками на те ресурсы, на которых можно поддержать нуждающихся в помощи жителей Афганистана», — написал в своём «инстаграме» Льюис Хэмилтон.
Хэмилтон оставил ссылки на гуманитарные ассоциации и тегнул аккаунт пакистанской активистки Малалы Юсуфзай, которая борется за права женщин и детей.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения, запрещённого в РФ, вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны. Представители движения заявили, что вскоре объявят о создании Исламского эмирата, и потребовали вывести из страны иностранные войска.
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