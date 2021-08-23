Феттель рассчитывает, что «Астон Мартин» поборется за пятое место в Кубке конструкторов

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал о целях на вторую половину сезона-2021.



«Не могу сказать, когда именно придут результаты. Но понятно, что сезон-2022 станет отличной возможностью. Но я жду того, что все крупные команды продолжат играть главные роли в чемпионате.



Этот сезон начался тяжело, однако затем ситуация начала развиваться в правильном для нас направлении. Возможно, мы должны были показывать лучшие результаты, но мне кажется, что изменения регламента оказали на нас большее влияние, чем на другие команды. Нам нужно пользоваться теми возможностями, что у нас будут, и стараться завоевать пятое место в Кубке конструкторов.



Конечно, будь у меня выбор, я бы хотел бороться за самые высокие места. Но сейчас мы пока от этого далеки. Прошлый сезон был для команды отличным, в этом всё складывается чуть хуже, но мы продолжаем двигаться вперёд», — приводит слова Феттеля RacingNews365.