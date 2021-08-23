Валентино Росси: без меня многие люди никогда бы не узнали, что такое MotoGP

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси считает, что благодаря его достижениям многие люди стали следить за мотогонками.
«Думаю, разница между мной и другими великими гонщиками в истории MotoGP в том, что по какой-то причине мне удалось завоевать интерес многих людей к мотогонкам. Без меня они бы и не узнали, что такое MotoGP или гонки в классах 125 или 250 сс — особенно в Италии. Так что да, в первой части карьеры я смог сделать что-то, что вызвало у людей эмоции. Горжусь этим.
Но из-за этого я постоянно нахожусь под давлением. Это меняет обычную, повседневную жизнь. И тебе приходится менять свою жизнь. Стараться, чтобы всё было нормальным. Но мне всё нравилось.
Есть ощущение, что многие люди стали следить за мотогонками только из-за меня, особенно в Италии. Это то же самое, что было с Альберто Томба в горнолыжном спорте. Думаю, это самое важное достижение в моей карьере», — приводит слова Росси Autosport.
- 23 августа 2021
-
22:53
-
21:54
-
21:00
-
19:35
-
18:08
-
16:09
-
15:22
-
14:18
-
13:12
-
12:00
-
11:08
-
10:07
-
09:05
-
08:00
-
00:23
- 22 августа 2021
-
23:57
-
22:55
-
22:43
-
21:47
-
21:44
-
20:54
-
19:46
-
18:57
-
18:00
-
17:59
-
17:15
-
15:06
-
14:46
-
13:09
-
13:00
-
11:04
-
10:38
-
09:17
-
00:56
- 21 августа 2021
-
23:18