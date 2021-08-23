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Валентино Росси: без меня многие люди никогда бы не узнали, что такое MotoGP

Валентино Росси: без меня многие люди никогда бы не узнали, что такое MotoGP
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Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси считает, что благодаря его достижениям многие люди стали следить за мотогонками.

«Думаю, разница между мной и другими великими гонщиками в истории MotoGP в том, что по какой-то причине мне удалось завоевать интерес многих людей к мотогонкам. Без меня они бы и не узнали, что такое MotoGP или гонки в классах 125 или 250 сс — особенно в Италии. Так что да, в первой части карьеры я смог сделать что-то, что вызвало у людей эмоции. Горжусь этим.

Но из-за этого я постоянно нахожусь под давлением. Это меняет обычную, повседневную жизнь. И тебе приходится менять свою жизнь. Стараться, чтобы всё было нормальным. Но мне всё нравилось.

Есть ощущение, что многие люди стали следить за мотогонками только из-за меня, особенно в Италии. Это то же самое, что было с Альберто Томба в горнолыжном спорте. Думаю, это самое важное достижение в моей карьере», — приводит слова Росси Autosport.

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