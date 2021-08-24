Босс «Уильямса» — о потенциальной вакансии в команде: мой телефон звонит каждый день

Руководитель «Уильямса» Йост Капито признался, что каждый день получает звонки по поводу контракта на роль боевого пилота команды на следующий сезон от потенциальных кандидатов. Ожидается, что Джордж Расселл покинет команду по окончании сезона и перейдёт в «Мерседес». По словам босса команды, переговоры ведутся с большим количеством гонщиков.



«Мы ведём переговоры со всеми пилотами, у кого нет контракта на 2022 год, но кто желал бы его подписать. Не буду называть имён, но мой мобильный звонит каждый день», — приводит слова Йоста Капито Sport1.



В список потенциальных претендентов на место Джорджа Расселла, по информации СМИ, входят Нико Хюлькенберг, Александер Албон, Даниил Квят, Чжоу Гуаньюй, Валттери Боттас и некоторые другие пилоты.