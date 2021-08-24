Экс-спонсор «Хааса» в Ф-1 назвал вакцинацию крупнейшим скандалом в истории здравоохранения

Уильям Стори, основатель компании Rich Energy, которая ранее была спонсором «Хааса» в Формуле-1, высказался по поводу вакцинации от коронавируса. По мнению Стори, история с вакцинацией является крупнейшим скандалом в истории общественного здравоохранения.
«Без объявления чрезвычайной ситуации они (власти. — Прим. «Чемпионата») не смогут продвигать нелицензированные экспериментальные вакцины в соответствии с законодательством. Медицинским работникам необходимо очень внимательно посмотреть на себя, чтобы примириться с этим обманом. Крупнейший скандал в истории общественного здравоохранения», — написал Уильям Стори в своём «твиттере».
После 11 этапов сезона-2021 «Хаас», за которую выступают россиянин Никита Мазепин и сын семикратного чемпиона Ф-1 Мик Шумахер, занимает десятое, последнее место в Кубке конструкторов. Это единственная команда, на счету которой ноль очков.
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