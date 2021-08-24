Шинный эксперт назвал Переса лучшим вторым пилотом за несколько лет
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Известный эксперт по шинам Формулы-1 Кес ван де Гринт высказал мнение, что Серхио Перес, выступающий за «Ред Булл» вместе с Максом Ферстаппеном, является лучшим вторым пилотом за несколько лет.
«Быть напарником Ферстаппена непросто. Но он (Перес. — Прим. «Чемпионата») хорошо справляется со своей работой. В настоящий момент он лучший второй пилот за несколько лет», — приводит слова эксперта GPBlog.
В сезоне-2021 Перес выиграл одну гонку и ещё однажды поднялся на подиум. У Ферстаппена пять побед и ещё три подиума. Нидерландский гонщик на восемь очков отстаёт от лидера сезона Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», Перес уступает британцу 91 очко. В Кубке конструкторов отставание «Ред Булл» от «Мерседеса» составляет 12 очков.
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