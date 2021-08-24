Бергер объяснил, почему дуэль Хэмилтон — Ферстаппен уникальна
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер объяснил, почему считает, что борьба за титул в сезоне-2021 с участием Льюиса Хэмилтона («Мерседес») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») является уникальной.
«Я видел много дуэлей в Формуле-1. Но эта уникальна: два топ-гонщика, за которыми стоят технические гении, Тото Вольф против Хельмута Марко — все они невероятные профессионалы.
Ранее я сказал бы, что Макс возьмёт в этом году титул. Но в Формуле-1 никогда не следует недооценивать уровень конкуренции. Макс обязан был приехать в Спа с комфортным отрывом в чемпионате, но «Мерседес» и Хэмилтон перевернули ситуацию», — приводит слова Бергера Speedweek.
После 11 этапов сезона-2021 отрыв Хэмилтона от Ферстаппена в личном зачёте составляет восемь очков.
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