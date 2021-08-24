Бывший менеджер Шумахера: жена Михаэля вычеркнула меня из своей жизин

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, рассказал о взаимоотношениях с Коринной, женой немецкого гонщика.
«До этого дня ни звонка, ни письма. В тот печальный день (в декабре 2013 года, когда Шумахер получил тяжёлые травмы головы, катаясь на горных лыжах. — Прим. «Чемпионата») она вычеркнула меня из своей жизни.
Я совершил ошибку. Я не сразу сел самолёт и отправился к нему в больницу. Я увидел толпу и подумал, что мне не стоит ждать в очереди.
Жалел ли я об этом? Тысячу раз. Я был жалок. Я страдал как собака», — приводит слова Вебера GrandPX.news.
Информация о состоянии здоровья Шумахера поступает дозированно. Есть мнение, что спортсмен не прикован к постели. В СМИ также появлялась информация, что немец несколько раз посещал элитные клиники, где проходил лечение стволовыми клетками. Однако в семье Шумахера эту информацию никак не комментировали.
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