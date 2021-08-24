Никита Мазепин рассказал, как провёл летний перерыв в Формуле-1
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, чем занимался во время летней паузы в Формуле-1.
«Летний перерыв прошёл очень хорошо. К сожалению, трёх недель никогда не хватает, чтобы полностью отключиться. Мне пришлось сдавать экзамены, чтобы в сентябре поступить в университет.
В Формуле-1 длинный сезон, и нужно время, чтобы как следует подготовиться к вызову, который ожидает тебя во второй половине сезона. Я сосредоточился на учёбе, а также путешествовал в горах на квадроцикле, сфокусировался на том, что мне нравится. В последние полторы недели я тренировался, так что я готов к Спа», — цитирует Мазепина пресс-служба команды.
В сезоне-2021 Мазепин, как и его напарник Мик Шумахер, пока не набирал очков.
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