Босс «Хааса» Штайнер во время летней паузы в Ф-1 поднялся на гору
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, чем занимался во время летней паузы в чемпионате.
«Я из Южного Тироля, и потому всегда есть одна вещь, которую необходимо сделать: подняться на самую высокую гору в регионе! Я сделал это довольно поздно в моей жизни, но это то, чего мне всегда хотелось, ещё когда я был ребёнком. Дело сделано.
Несколько дней я провёл на пляже, просто чтобы моя семья была счастлива. Я и сам рад провести время с семьёй. Доволен, приятно было посидеть на пляже. Это непростая работа, она кое-чего требует!» — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба американского коллектива.
Ранее о летнем перерыве в Формуле-1 рассказал российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин.
Новость по темеНикита Мазепин рассказал, как провёл летний перерыв в Формуле-1
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