Босс «Хааса» Штайнер во время летней паузы в Ф-1 поднялся на гору

Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал, чем занимался во время летней паузы в чемпионате.

«Я из Южного Тироля, и потому всегда есть одна вещь, которую необходимо сделать: подняться на самую высокую гору в регионе! Я сделал это довольно поздно в моей жизни, но это то, чего мне всегда хотелось, ещё когда я был ребёнком. Дело сделано.

Несколько дней я провёл на пляже, просто чтобы моя семья была счастлива. Я и сам рад провести время с семьёй. Доволен, приятно было посидеть на пляже. Это непростая работа, она кое-чего требует!» — приводит слова Гюнтера Штайнера пресс-служба американского коллектива.

Ранее о летнем перерыве в Формуле-1 рассказал российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин.