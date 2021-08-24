Мик Шумахер рассказал, что является для него главным вызовом во время гонок

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что мотивирует его больше всего во время гонок.

«Удовлетворение от заездов в основном заключается в том, что порой мы можем сражаться с «Уильямсом» — даже несмотря на то, что, быть может, наша машина и не так хороша. Думаю, это действительно то, что меня мотивирует. Вот почему я прихожу на работу рано и ухожу поздно. Я должен знать, что сделал всё возможное, чтобы быть к ним как можно ближе», — приводит слова Шумахера Motorsport.

Мик также поделился мыслями, что стало бы успехом для команды во второй половине сезона.

«Если в конце сезона получится – пусть даже периодически – быть ближе к выходу во второй сегмент квалификации и к очкам в гонках, для нас это можно будет назвать успехом. Конечно, невероятным бонусом стали бы заработанные очки. Мы к этому стремимся, но даже если не получится, я бы не стал называть это огромной драмой. Ведь мы знали, что год будет непростой», — сказал Шумахер.