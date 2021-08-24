Льюис Хэмилтон: настало время действовать

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где сообщил о готовности возобновить сезон Формулы-1.
«Каждый день я стараюсь проживать с благодарностью. Спасибо за свободное время, которое у меня было, но теперь пора действовать! Кто готов ко второй половине?», — подписал фото Хэмилтон.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Льюиса Хэмилтона в "Инстаграме".
В общем зачёте пилотов Хэмилтон в настоящее время занимает первое место. В активе британца 195 очков. Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 187 очками занимает второе место. Третий — пилот «Макларена» Ландо Норрис – (113).
Ранее бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер объяснил, почему считает, что борьба за титул в сезоне-2021 с участием Хэмилтона и Ферстаппена является уникальной.
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