Руководитель «Уильямса» высказался о борьбе с «Хаасом» и «Альфа Ромео» за восьмое место

Руководитель «Уильямса» Йост Капито высказался о борьбе за восьмое место с командами «Хаас» и «Альфа Ромео» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Десять очков — это не так уж и много. «Хаас» и «Альфа Ромео» вполне способны добиться хорошего результата, набрав много баллов. Так что мы не можем позволить себе расслабляться и терять концентрацию.



Нет никакой гарантии, что мы останемся восьмыми, ведь впереди ещё половина чемпионата. На самом деле разница между десятым и восьмым местом есть и с финансовой точки зрения. Да и с психологической точки зрения она присутствует. Если команда всегда последняя на пит-лейне, в паддоке, это никому не нравится», — приводит слова Капито официальный сайт Формулы-1.

В настоящее время на счету «Уильямса» 10 очков в Кубке конструкторов. У «Альфа Ромео» 3 балла, а у «Хааса» — ни одного.