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Тото Вольф — о соперничестве «Мерседеса» с «Ред Булл»: это война, но только на трассе

Тото Вольф — о соперничестве «Мерседеса» с «Ред Булл»: это война, но только на трассе
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о соперничестве с «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«С самого начала года мы ведём тяжёлую борьбу друг с другом. Это трудно не заметить: что бы ни случилось, между двумя гонщиками, между двумя командами всегда чувствуется напряжённость — война не прекращается. Выходит ли эта война за пределы гоночной трассы? Для меня это война, но только на трассе», — приводит слова Вольфа GPFans.

В настоящее время «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, на счету немецкой команды 303 очка. В активе «Ред Булл», идущего следом, 291 балл. Замыкают тройку «Феррари» и «Макларен» — у обеих команд по 163 очка.

Ранее стало известно, что финансовые органы заинтересовались покупкой Вольфом акций «Астон Мартин».

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