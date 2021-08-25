Источник: Вольфу не грозит преследование за покупку акций «Астон Мартин»

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф сможет избежать преследования со стороны финансовых органов за покупку акций «Астон Мартин». Об этом сообщает издание Racing News 365.

Ранее сообщалось, что BaFin, надзорный орган немецкой фондовой биржи, заинтересовался подробностями покупки Вольфом акций «Астон Мартин», которые он приобрёл в апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. С тех пор акции выросли в цене, после того как в компанию вложил деньги канадский миллиардер Лоуренс Стролл. Предполагалось, что, если Вольф заведомо знал о решении Стролла приобрести соответствующую команду Формулы-1, его действия могли быть расценены как незаконное использование инсайдерской информации.