В «Альпин» рассказали, чем Алонсо напоминает Шумахера
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Исполнительный директор команды Формулы-1 «Альпин» Марцин Будковски рассказал, чем двукратный чемпион Ф-1 испанец Фернандо Алонсо напоминает семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера.
«Буду откровенен: за 20 лет я успел поработать со многими гонщиками, и он (Алонсо. — Прим. «Чемпионата») невероятно впечатляет. Впечатляет его подход к делу. Он очень, очень профессионален. Он немного напоминает мне Михаэля в тот период, когда я работал в «Феррари». Он был ориентиром в том, что касается профессионализма и того, насколько был дотошным.
Я вижу похожие черты в Фернандо. Ранее я никогда не работал с ним, но слышал это от многих, кто с ним работал», — приводит слова Марцина Будковски GPFans.
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