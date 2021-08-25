Алонсо оставил зашифрованное послание в «Твиттере». Болельщики расшифровали

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо опубликовал загадочный пост в «Твиттере».
«BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!» — написал спортсмен.
Болельщики смогли расшифровать пост Алонсо: «Big news coming soon. And to tease you all, I'm tweeting this in code». В переводе на русский это означает: «Скоро ожидаются большие новости. И, чтобы вас подразнить, я закодировал этот твит».
Фото: https://twitter.com/alo_oficial
40-летний Фернандо Алонсо — двукратный чемпион Формулы-1. Обе победы в чемпионате он одержал в составе заводской команды «Рено»: в 2005 и 2006 годах. После сезона-2018, проведённого в «Макларене», испанский гонщик покинул Формулу-1, вернувшись в неё перед сезоном-2021. Его напарником по «Альпин» является француз Эстебан Окон.
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