Алонсо оставил зашифрованное послание в «Твиттере». Болельщики расшифровали

Гонщик «Альпин» Фернандо Алонсо опубликовал загадочный пост в «Твиттере».

«BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!» — написал спортсмен.

Болельщики смогли расшифровать пост Алонсо: «Big news coming soon. And to tease you all, I'm tweeting this in code». В переводе на русский это означает: «Скоро ожидаются большие новости. И, чтобы вас подразнить, я закодировал этот твит».

Фото: https://twitter.com/alo_oficial

40-летний Фернандо Алонсо — двукратный чемпион Формулы-1. Обе победы в чемпионате он одержал в составе заводской команды «Рено»: в 2005 и 2006 годах. После сезона-2018, проведённого в «Макларене», испанский гонщик покинул Формулу-1, вернувшись в неё перед сезоном-2021. Его напарником по «Альпин» является француз Эстебан Окон.