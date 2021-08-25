Конор Макгрегор отреагировал на пост Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор оставил комментарий под постом семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Инстаграме».

«Каждый день я стараюсь проживать с благодарностью. Спасибо за свободное время, которое у меня было, но теперь пора действовать! Кто готов ко второй половине?» — написал Хэмилтон.

«Живи жизнью», — написал Макгрегор в комментариях к посту.

Фото: https://www.instagram.com/lewishamilton/?hl=ru

В общем зачёте пилотов Льюис Хэмилтон в настоящее время занимает первое место. В активе семикратного чемпиона мира 195 очков. Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 187 очками занимает второе место. Третье место занимает британский пилот «Макларена» Ландо Норрис, на его счету 113 очков.