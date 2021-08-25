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Гонщик Формулы-3 заразился коронавирусом и пропустит этап в Спа

Гонщик Формулы-3 заразился коронавирусом и пропустит этап в Спа
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Гонщик команды «Карлин» Кэйлен Фредерик пропустит очередной этап Формулы-3 на трассе «Спа-Франкоршам», сообщает пресс-служба гоночного коллектива. Перед бельгийским этапом Фредерик сдал обязательный ПЦР-тест, определивший, что гонщик заразился коронавирусом.

«Карлин» уже объявил, что не будет искать гонщику замену и выступит в Спа двумя машинами, которыми будут управлять Джонни Эдгар и Идо Коэн. В команде рассчитывают, что Фредерик вернётся в строй к следующему этапу Формулы-3 в голландском Зандворте 3-5 сентября.

Напомним, что Фредерик пропустил предыдущий этап Ф-3 на «Хунгароринге» из-за последствии аварии, в которую он попал на гонке в Австрии. После инцидента Кэйлену пришлось перенести операцию на травмированной руке.

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