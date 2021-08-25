Вышел трейлер документального фильма про Михаэля Шумахера

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала трейлер нового документального фильма про Михаэля Шумахера. Фильм выйдет в прокат 15 сентября, он будет доступен на стриминговом сервисе Netflix. Отметим, что в съёмках фильма принимали участие члены семьи Шумахера — в частности, в трейлере приводятся цитаты жены Михаэля Коринны, его отца Рольфа, а также детей — сына Мика и дочери Джины-Марии.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Михаэль Шумахер дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Бельгии 1991 года. Немец выступал в чемпионате мира до конца сезона-2006, а затем возобновил карьеру и провёл ещё три сезона в 2010-2012 годах, но завоевать восьмой чемпионский титул не сумел.