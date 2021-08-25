Бертран Гашо: впервые о Михаэле Шумахере я узнал от тюремного охранника

Бывший гонщик Формулы-1 Бертран Гашо рассказал, как он впервые узнал о Михаэле Шумахере, дебютировавшем в чемпионате ровно 30 лет назад. Михаэль заменил в составе «Джордана» именно Гашо, который попал в тюрьму после ссоры с таксистом и не смог выступить на Гран-при Бельгии 1991 года.
«Впервые о Михаэле Шумахере я узнал от тюремного охранника. Он сказал, что новичок, который заменил меня, настолько быстр, что я больше не нужен команде, поэтому могу остаться здесь. Каждый раз, когда он открывал дверь в камере, он имитировал звук машины Формулы-1.
После этого Андреа де Чезарис прислал мне письмо – мы были хорошими друзьями. Он написал мне, чтобы я не беспокоился об этом немце, потому что он обгонит его в гонке, пусть и проиграл ему в квалификации», — сказал Бертран Гашо в эфире подкаста Beyond The Grid.
- 25 августа 2021
-
17:51
-
16:35
-
16:19
-
16:02
-
15:08
-
15:07
-
14:02
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
00:15
- 24 августа 2021
-
23:12
-
22:32
-
21:00
-
19:17
-
17:44
-
15:40
-
14:08
-
13:09
-
12:01
-
11:08
-
10:09
-
09:10
-
00:00
- 23 августа 2021
-
22:53
-
21:54
-
21:00
-
19:35
-
18:08
-
16:09
-
15:22
-
14:18
-
13:12