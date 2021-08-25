Бертран Гашо: впервые о Михаэле Шумахере я узнал от тюремного охранника

Бывший гонщик Формулы-1 Бертран Гашо рассказал, как он впервые узнал о Михаэле Шумахере, дебютировавшем в чемпионате ровно 30 лет назад. Михаэль заменил в составе «Джордана» именно Гашо, который попал в тюрьму после ссоры с таксистом и не смог выступить на Гран-при Бельгии 1991 года.



«Впервые о Михаэле Шумахере я узнал от тюремного охранника. Он сказал, что новичок, который заменил меня, настолько быстр, что я больше не нужен команде, поэтому могу остаться здесь. Каждый раз, когда он открывал дверь в камере, он имитировал звук машины Формулы-1.



После этого Андреа де Чезарис прислал мне письмо – мы были хорошими друзьями. Он написал мне, чтобы я не беспокоился об этом немце, потому что он обгонит его в гонке, пусть и проиграл ему в квалификации», — сказал Бертран Гашо в эфире подкаста Beyond The Grid.