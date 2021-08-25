Вольф: «Ред Булл» может приехать на подиум даже стартуя с пит-лейна

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не считает, что «Ред Булл» серьёзно потеряет из-за потенциальной замены двигателя в одной из предстоящих гонок.
«Мы лидируем благодаря гоночным богам. В Монако Боттас мог финишировать вторым, если бы не самый длинный пит-стоп в истории, а в Баку Хэмилтон мог победить. С другой стороны, нашим соперникам не повезло в Венгрии. В Сильверстоуне не было ошибки Хэмилтона. Но в любом случае в Бельгии стартует новый чемпионат, в котором победит лучшая команда и лучший гонщик.
В данный момент мы не проигрываем «Ред Булл», хотя в начале сезона, безусловно, это было так. Мы недооценили изменения аэродинамики, но в последние месяцы подготовили замечательные обновления.
Было очевидно, что «Хонда» будет сильна в этом году. Они хотят уйти из Формулы-1, завоевав титул. Является ли для нас преимуществом то, что «Ред Булл» не сможет использовать двигатель с гонки в Сильверстоуне? У них настолько быстрый болид, что они могут приехать на подиум, даже стартуя с пит-лейна», — приводит слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.
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