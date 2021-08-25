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Херберт: Норрис не хочет дружить с Риккардо, и это верный настрой

Херберт: Норрис не хочет дружить с Риккардо, и это верный настрой
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Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Я бы назвал Ландо Норриса лучшим гонщиком первой половины сезона. Он начал проявлять невероятную зрелость, которую мы не видели в последние пару лет, когда он выступал вместе с Карлосом Сайнсом в «Макларене». С приходом Риккардо всё изменилось, потому что они — не друзья. Ландо не хочет дружить с Даниэлем, и это верный настрой. В какой-то момент нужно становиться безжалостным.

Ландо был очень дружелюбным, весёлым и общительным, когда появился в Формуле-1, и он остаётся таким. Но в нём проявляется что-то новое», — приводит слова Джонни Херберта Planet F1.

Норрис после первой половины сезона занимает третью позицию в личном зачёте чемпионата мира.

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