Херберт: Норрис не хочет дружить с Риккардо, и это верный настрой

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.



«Я бы назвал Ландо Норриса лучшим гонщиком первой половины сезона. Он начал проявлять невероятную зрелость, которую мы не видели в последние пару лет, когда он выступал вместе с Карлосом Сайнсом в «Макларене». С приходом Риккардо всё изменилось, потому что они — не друзья. Ландо не хочет дружить с Даниэлем, и это верный настрой. В какой-то момент нужно становиться безжалостным.



Ландо был очень дружелюбным, весёлым и общительным, когда появился в Формуле-1, и он остаётся таким. Но в нём проявляется что-то новое», — приводит слова Джонни Херберта Planet F1.



Норрис после первой половины сезона занимает третью позицию в личном зачёте чемпионата мира.