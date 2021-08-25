Лидер сезона MotoGP Куартараро опробовал симулятор «Мерседеса»

Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро посетил базу команды Формулы-1 «Мерседес» в Великобритании и опробовал симулятор команды.



«Какой опыт! Было здорово оказаться на симуляторе «Мерседеса» и посетить базу. Хорошо, что я немного подготовился к этому на домашнем симуляторе. Спасибо „Мерседесу“ и Monster», — написал в своём «твиттере» Фабио Куартараро.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Фабио Куартараро.

В 2019 году общий спонсор «Ямахи» и «Мерседеса» уже устраивал совместное мероприятие для команд, когда организовал совместные заезды Валентино Росси и Льюиса Хэмилтона.



Фабио Куартараро после 11 этапов сезона 2021 года лидирует в чемпионате MotoGP, на 47 очков опережая главного преследователя — Франческо Банайю.