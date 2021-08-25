Лидер сезона MotoGP Куартараро опробовал симулятор «Мерседеса»
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Гонщик «Ямахи» Фабио Куартараро посетил базу команды Формулы-1 «Мерседес» в Великобритании и опробовал симулятор команды.
«Какой опыт! Было здорово оказаться на симуляторе «Мерседеса» и посетить базу. Хорошо, что я немного подготовился к этому на домашнем симуляторе. Спасибо „Мерседесу“ и Monster», — написал в своём «твиттере» Фабио Куартараро.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Фабио Куартараро.
В 2019 году общий спонсор «Ямахи» и «Мерседеса» уже устраивал совместное мероприятие для команд, когда организовал совместные заезды Валентино Росси и Льюиса Хэмилтона.
Фабио Куартараро после 11 этапов сезона 2021 года лидирует в чемпионате MotoGP, на 47 очков опережая главного преследователя — Франческо Банайю.
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