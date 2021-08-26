«Ред Булл» привезёт обновления на Гран-при Бельгии
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» привезёт обновления на Гран-при Бельгии, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, команда окажется единственной, кто привезёт новые детали для машины на этап на автодроме «Спа-Франкоршам».
С сезона-2022 в силу вступает новый регламент, из-за чего почти все команды уже переключилиьс на разработку машины для следующего года, однако австрийский коллектив не хочет упустить возможность опередить «Мерседес» и завоевать титул.
После 11 этапов чемпионата мира Льюис Хэмилтон опережает Макса Ферстаппена в личном зачёте на восемь очков. В Кубке конструкторов «Ред Булл» уступает «Мерседесу» 12 очков.
Гран-при Бельгии состоится в эти выходные — с 27 по 29 августа.
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