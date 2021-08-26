Берни Экклстоун назвал фаворита текущего сезона Формулы-1
Поделиться
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, по его мнению, является фаворитом сезона-2021.
«Я бы поставил деньги на Макса. Он отлично справляется со своей работой. И у него, похоже, лучшая машина в пелотоне на данный момент.
Макс будет выигрывать гонки, которые не сможет выиграть Льюис (Хэмилтон. — Прим. «Чемпионата»), и наоборот. В итоге всё может решить количество допущенных ими ошибок», — приводит слова Берни Экклстоуна издание Auto Motor und Sport.
По итогам 11 этапов сезона-2021 Макс Ферстаппен занимает второе место в личном зачёте, уступая Льюису Хэмилтону («Мерседес») восемь очков. Следующий этап, Гран-при Бельгии, пройдёт с 27 по 29 августа.
Комментарии
- 26 августа 2021
-
09:06
-
00:53
- 25 августа 2021
-
23:01
-
21:52
-
19:44
-
18:48
-
17:51
-
16:35
-
16:19
-
16:02
-
15:08
-
15:07
-
14:02
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
00:15
- 24 августа 2021
-
23:12
-
22:32
-
21:00
-
19:17
-
17:44
-
15:40
-
14:08
-
13:09
-
12:01
-
11:08
-
10:09
-
09:10
-
00:00
- 23 августа 2021
-
22:53
-
21:54
-
21:00
Партнерский контент