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Берни Экклстоун назвал фаворита текущего сезона Формулы-1

Берни Экклстоун назвал фаворита текущего сезона Формулы-1
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, по его мнению, является фаворитом сезона-2021.

«Я бы поставил деньги на Макса. Он отлично справляется со своей работой. И у него, похоже, лучшая машина в пелотоне на данный момент.

Макс будет выигрывать гонки, которые не сможет выиграть Льюис (Хэмилтон. — Прим. «Чемпионата»), и наоборот. В итоге всё может решить количество допущенных ими ошибок», — приводит слова Берни Экклстоуна издание Auto Motor und Sport.

По итогам 11 этапов сезона-2021 Макс Ферстаппен занимает второе место в личном зачёте, уступая Льюису Хэмилтону («Мерседес») восемь очков. Следующий этап, Гран-при Бельгии, пройдёт с 27 по 29 августа.

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