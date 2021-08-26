В «Альпин» подтвердили продление контракта с Фернандо Алонсо
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В «Альпин» подтвердили, что двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо останется в команде в сезоне-2022.
В июле Фернандо Алонсо исполнилось 40 лет. Оба свои титула он завоевал в составе заводской команды «Рено»: в 2005 и 2006 годах. Испанский гонщик начал карьеру в Формуле-1 в составе «Минарди», проведя за неё сезон-2001. После четырёх сезонов в «Рено» (с 2003 по 2006 год) Фернандо перешёл в «Макларен», откуда спустя год ушёл со скандалом. Проведя ещё два сезона в «Рено», Алонсо перешёл в «Феррари», но так и не смог завоевать третий титул.
В 2015-м Алонсо вернулся в «Макларен», но ни разу не смог подняться на подиум. После сезона-2018 он два года не выступал в Формуле-1. Перед 2021-м он подписал контракт с «Альпин».
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