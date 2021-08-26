Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо прокомментировал продление контракта с «Альпин». В соответствии с условиями соглашения испанский гонщик останется в команде как минимум до сезона-2022 включительно.

«Очень рад подтвердить продление контракта с «Альпин» на 2022-й. Я сразу почувствовал себя как дома, как только вернулся в команду. Меня приняли с распростёртыми объятиями.

Приятно работать со светлейшими умами в нашем спорте на базах в Энстоуне и в Вири-Шатийоне. Это сложный сезон для всех, но мы как команда продемонстрировали прогресс, и выступление в Венгрии стало тому свидетельством.

Мы нацелены на следующий сезон, когда в Формуле-1 вступит в силу новый регламент. Я большой сторонник выравнивания баланса сил в Ф-1. Спорт нуждается в изменениях. Сезон 2022 года станет прекрасной возможностью в этом смысле», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.