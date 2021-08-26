Риккардо объяснил, почему Ферстаппен был более сложным напарником, чем Феттель
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Гонщик команды Формулы-1 «Макларен» Даниэль Риккардо сравнил своих бывших напарников по «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля. В паре с Феттелем Риккардо выступал в сезоне-2014, а в паре с Ферстаппеном — с 2016 по 2018 год.
«Я провёл очень сильный сезон в паре с ним (с Феттелем. — Прим. «Чемпионата»). Себастьян был старше меня и пребывал на пике карьеры. У него как у четырёхкратного чемпиона мира было уже меньше возможностей для прогресса», — приводит слова Даниэля Риккардо GPBlog.
По словам австралийца, в отношении более молодого Ферстаппена он сразу почувствовал, что тот постоянно будет прибавлять. Это и осложнило ситуацию.
«Вот почему сражаться с ним мне было тяжелее», — добавил Даниэль.
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