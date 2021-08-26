«Ред Булл» увёл ещё одного инженера у «Мерседеса»
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Ещё один инженер «Мерседеса» перейдёт на работу в «Ред Булл». Об этом информирует издание Racing News 365.
Сообщается, что Оуэн Джонс, который сотрудничал с Энди Кауэллом в моторном департаменте «Мерседеса», согласился перейти на работу в «Ред Булл». Пока неясно, чем именно он будет заниматься в новом для себя коллективе.
Ранее сообщалось, что «Ред Булл» увёл у «Мерседеса» Бена Ходжкинсона, которому предложили должность технического директора в отделе механической инженерии.
Напомним, «Ред Булл» будет самостоятельно работать над двигателями «Хонды» с сезона-2022, после того как развитие моторов будет заморожено. По окончании сезона-2021 японский производитель свернёт свою программу участия в Формуле-1.
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