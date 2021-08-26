Ветров: чемпионом станет Хэмилтон, хотя политические вещи его не красят

Первый тренер Сергея Сироткина, автоспортивный менеджер Николай Ветров поделился своим мнением насчёт исхода борьбы между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном за чемпионский титул в сезоне-2021 Формулы-1. По мнению Ветрова, титул завоюет Хэмилтон, который сейчас возглавляет личный зачёт.



«Чемпионом станет Хэмилтон. Ментально он подготовлен лучше всех. Сильно развито хладнокровие, огромный опыт. Ну и «Мерседес» есть «Мерседес». Понятно, всем надоело, что Льюис постоянно выигрывает. У меня тоже к нему антипатия во многих вопросах. Политические вещи его не красят. Если бы он этим всем не занимался, его можно было бы к Шумахеру приблизить. А так — эти вещи… Сменить бы уже гегемонию. Пора уже», — заявил Ветров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.