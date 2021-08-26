Расселл объяснил, почему задержка с решением «Мерседеса» — не проблема для него
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Британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл заявил, что его совершенно не беспокоит, что «Мерседес» пока не принял решение, заменит ли британец в сезоне-2022 Валттери Боттаса.
«Во время летней паузы всё ещё продолжались обсуждения, но в этот уик-энд нечего объявить. Вероятно, и в следующий тоже, если честно. Но я думаю, это не проблема. Подход в том, чтобы сделать всё хорошо, а не быстро.
Нам с Валттери повезло, что о нас заботится «Мерседес». Мы оба доверяем ему так или иначе приглядывать за нашим будущем. С моей стороны нет никакой серьёзной проблемы в том, будет ли принято решение завтра или после Абу-Даби. Полагаю, нужно просто доверять людям, которые заботятся о тебе», — приводит слова Расселла GPFans.
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