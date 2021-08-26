Никита Мазепин получил новое шасси в преддверии Гран-при Бельгии

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин, который ранее в этом сезоне сообщал, что его шасси тяжелее, чем у товарища по команде Мика Шумахера, в преддверии Гран-при Бельгии получил новое. Об этом сообщил руководитель американской команды Гюнтер Штайнер, при этом добавив, что остаётся неясным, будет ли обновлённое шасси существенно отличаться от предыдущего.



«Да, у него теперь есть новое шасси. При этом оно омологированное и должно быть очень похожим на предыдущее. Что касается производительности, то завтра мы увидим, есть ли какая-то разница. Здесь нужно задавать вопрос самому Никите», — приводит слова Штайнера RaceFans.



Ранее в официальном «твиттере» трассы в Спа-Франкоршам, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Бельгии, появилось сообщение, адресованное Никите.

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