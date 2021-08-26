Никита Мазепин получил новое шасси в преддверии Гран-при Бельгии

Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин, который ранее в этом сезоне сообщал, что его шасси тяжелее, чем у товарища по команде Мика Шумахера, в преддверии Гран-при Бельгии получил новое. Об этом сообщил руководитель американской команды Гюнтер Штайнер, при этом добавив, что остаётся неясным, будет ли обновлённое шасси существенно отличаться от предыдущего.
«Да, у него теперь есть новое шасси. При этом оно омологированное и должно быть очень похожим на предыдущее. Что касается производительности, то завтра мы увидим, есть ли какая-то разница. Здесь нужно задавать вопрос самому Никите», — приводит слова Штайнера RaceFans.
Ранее в официальном «твиттере» трассы в Спа-Франкоршам, где в ближайшие выходные пройдёт Гран-при Бельгии, появилось сообщение, адресованное Никите.
- 26 августа 2021
-
20:07
-
19:24
-
18:06
-
16:00
-
14:56
-
14:49
-
14:15
-
14:00
-
13:10
-
12:30
-
11:17
-
11:07
-
10:04
-
09:06
-
00:53
- 25 августа 2021
-
23:01
-
21:52
-
19:44
-
18:48
-
17:51
-
16:35
-
16:19
-
16:02
-
15:08
-
15:07
-
14:02
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
00:15
- 24 августа 2021
-
23:12
-
22:32
-
21:00