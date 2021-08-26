Алонсо оценил возможность провести Гран-при Формулы-1 на трассе марафона «24 часа Ле-Мана»

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о шансах провести Гран-при Формулы-1 на трассе «Сарте», где проходят «24 часа Ле-Мана». В минувший уик-энд Фернандо имел возможность проехать по этой трассе на болиде Формулы-1 в рамках демонстрационных заездов перед стартом знаменитого марафона.
«Конечно, проведение здесь гонки Формулы-1 стало бы весёлой затеей. Думаю, для приезда на такие трассы, как в Ле-Мане, понадобится не так много дополнительной подготовки. Даже за очень короткое время мы сумели бы подготовить наш болид к демонстрационному кругу, а условия были бы близки к гоночным. Но, возможно, с учётом скоростей и необходимого уровня безопасности пришлось бы внести некоторые изменения в саму трассу», — приводит слова Алонсо Autosport.
- 26 августа 2021
-
21:17
-
20:07
-
19:24
-
18:06
-
16:00
-
14:56
-
14:49
-
14:15
-
14:00
-
13:10
-
12:30
-
11:17
-
11:07
-
10:04
-
09:06
-
00:53
- 25 августа 2021
-
23:01
-
21:52
-
19:44
-
18:48
-
17:51
-
16:35
-
16:19
-
16:02
-
15:08
-
15:07
-
14:02
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:03
-
09:00
-
00:15
- 24 августа 2021
-
23:12
-
22:32