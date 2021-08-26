Алонсо оценил возможность провести Гран-при Формулы-1 на трассе марафона «24 часа Ле-Мана»

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо высказался о шансах провести Гран-при Формулы-1 на трассе «Сарте», где проходят «24 часа Ле-Мана». В минувший уик-энд Фернандо имел возможность проехать по этой трассе на болиде Формулы-1 в рамках демонстрационных заездов перед стартом знаменитого марафона.



«Конечно, проведение здесь гонки Формулы-1 стало бы весёлой затеей. Думаю, для приезда на такие трассы, как в Ле-Мане, понадобится не так много дополнительной подготовки. Даже за очень короткое время мы сумели бы подготовить наш болид к демонстрационному кругу, а условия были бы близки к гоночным. Но, возможно, с учётом скоростей и необходимого уровня безопасности пришлось бы внести некоторые изменения в саму трассу», — приводит слова Алонсо Autosport.

Новость по теме Алонсо прокомментировал продление контракта с «Альпин»