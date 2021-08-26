Пропал трофей с Гран-при Венгрии, который Феттель должен отдать Хэмилтону

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель дисквалифицированный по итогам Гран-при Венгрии, признался, что не знает, где находится кубок, который он должен передать гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Я не знаю, где кубок. После подиума я его и не видел. Но где-то он точно должен быть. В ту воскресную ночь было много шампанского, вот он и делся куда-то», — приводятся слова Феттеля на странице Racefans в «Твиттере».



После финиша Гран-при Венгрии, где Себастьян финишировал вторым, комиссарам ФИА удалось добыть лишь 300 миллилитров топлива в болиде Феттеля, хотя, согласно регламенту, в топливном баке должен остаться хотя бы литр. По правилам Формулы-1, гонщик в таком случае дисквалифицируется. На вторую позицию по итогам гонки поднялся Хэмилтон, на третью — Карлос Сайнс из «Феррари».