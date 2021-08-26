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Многократный участник «Дакара» скончался в результате падения в бункер с навозом

Многократный участник «Дакара» скончался в результате падения в бункер с навозом
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Многократный участник «Дакара», голландец Тон ван Генугтен скончался в результате несчастного случая на производстве. Тон упал в бункер с навозом, получив травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает Omroep Brabant.

Ван Генугтен входил в нидерландскую команду Team de Rooy.

«Какой же это чёрный день. У меня просто нет слов, чтобы выразить, что у меня на душе. Очень, очень грустно», — сказал руководитель и ведущий пилот Team de Rooy Жерар де Рой.

Тон участвовал в ралли «Дакар» в общей сложности семь раз в период с 2013 по 2019 год. В следующем сезоне он вновь должен был стать частью команды де Роя. Лучший результат ван Генугтен показал в 2016 году, став пятым в общем зачёте. В 2018-м он выиграл четыре этапа.

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