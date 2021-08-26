Феттель высказался о дисквалификации, которую он получил по итогам Гран-при Венгрии

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель, дисквалифицированный по итогам Гран-при Венгрии, прокомментировал санкции в свой адрес.
«Это очень обидно. Для нас как команды то был отличный результат, мы набрали много очков, поэтому такое наказание крайне разочаровывает. Во время гонки вопрос с топливом был у нас под контролем, по крайней мере, мы так считали, но в самом конце, мне кажется, уже на последнем круге, мы вдруг обнаружили, что что-то может пойти не так, и были очень удивлены, когда топлива оказалось недостаточно. Очень обидно, но таковы правила, а потому мы должны их принять и продолжать.
Даже не знаю, есть ли какой-то лучший способ справиться с подобными проблемами в будущем. Но этот вопрос нужно проработать», — приводит слова Феттеля Crash.net.
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