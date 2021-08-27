Леклер выразил сомнение, что «Феррари» покажет приемлемый результат на Гран-при Бельгии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил сомнение, что он, а также его партнёр по команде Карлос Сайнс смогут показать приемлемый результат на трассе Гран-при Бельгии «Спа-Франкоршам».
«Я думаю, что эта трасса довольно непроста для нас. По крайней мере, на бумаге. С другой стороны, в этом году мы не раз преподносили сюрпризы. Поэтому, надеюсь, в эти выходные мы сможем удивить ещё раз и окажемся более конкурентоспособными, чем думали, приезжая сюда. Но на бумаге, повторюсь, кажется, что шансов немного», — приводит слова Леклера RaceFans.
Гран-при Бельгии, напомним, пройдёт с 27 по 29 августа.
В общем зачёте пилотов Шарль занимает седьмое место, имея в активе 80 очков. В лидерах находится пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. На счету британца 195 очков. Гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен со 187 очками занимает второе место. Третьим идёт пилот «Макларена» Ландо Норрис — (113).
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