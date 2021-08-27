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Хаккинен заявил, что Перес тормозит развитие «Ред Булл»

Хаккинен заявил, что Перес тормозит развитие «Ред Булл»
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказал мнение, что гонщик «Ред Булл» Серхио Перес тормозит развитие команды, поскольку не в состоянии выступать на уровне лидера коллектива Макса Ферстаппена.

«Если напарник на полсекунды медленнее, развитие машины идёт не лучшим образом. В этом случае развитие зависит от одного гонщика, и это Макс Ферстаппен.

Мне нравится Серхио, он хороший парень. Но ему необходимо соответствовать результатам Макса, ну или отставать от него не более чем на две десятые. Но не более, в противном случае команда не будет развиваться должным образом и «Мерседес» опять уедет», — приводит слова Хаккинена GPBlog.

Отставание «Ред Булл» от «Мерседеса» в Кубке конструкторов составляет 12 очков.

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