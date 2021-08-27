«Астон Мартин» дважды ошибся с топливом дисквалифицированного Феттеля на Гран-при Венгрии

В «Астон Мартин» дважды неверно оценили количество топлива в машине Себастьяна Феттеля в ходе Гран-при Венгрии. Об этом сообщает журналист Тобиас Грюнер в своём «твиттере».

Изначально в «Астон Мартин» залили в бак Феттелю слишком много топлива. По ходу гонки ему говорили, чтобы он задействовал режим ускоренного сжигания топлива, чтобы избавиться от лишнего веса. Однако инженеры слишком поздно сообразили, что этот режим привёл к тому, что топлива в баке в итоге оказалось слишком мало.

После финиша Гран-при Венгрии, где Себастьян финишировал вторым, комиссарам ФИА удалось добыть лишь 300 миллилитров топлива в болиде Феттеля, хотя, согласно регламенту, в топливном баке должен остаться хотя бы литр. По правилам Формулы-1, гонщик в таком случае дисквалифицируется. На вторую позицию по итогам гонки, которую выиграл Эстебан Окон («Рено»), поднялся Льюис Хэмилтон («Мерседес»), на третью — Карлос Сайнс из «Феррари».