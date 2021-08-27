Жильцов — о багги X-Raid: впечатление ужасающее! В хорошем смысле этого слова

Штурман Дениса Кротова в экипаже команды MSK Rally Team Константин Жильцов поделился своими ожиданиями от седьмого этапа Кубка мира ФИА по бахам — Бахи Польши. Кротов и Жильцов выступят в Польше на новой для себя технике — X-raid John Cooper Works Buggy.



«Поскольку в Кубок мира мы в этом году «не играем», Баха Польши – это в большей степени соревновательный тренировочный заезд, в рамках которого мы опробуем багги X-Raid. В четверг на тестах мы познакомились с автомобилем, пока эмоции только позитивные. У меня достаточно богатый опыт езды на багги, поскольку я четыре года ездил с Жаном-Луи Шлессером. Поэтому представляю, что это такое, но всё равно впечатление ужасающее в хорошем смысле этого слова. Техника и вообще технологии выросли, современные багги – это другая лига.



Трасса достаточно убойная – с ямами и канавами. Супер, мне очень понравилось. Более того, Денис Кротов, несмотря на отсутствие опыта работы с такой техникой, быстро адаптировался, почувствовал и понял, как работает заднеприводный автомобиль. Мы проехали быстро, хотя полдня готовились – всё настраивали, изучали. То есть преодолели не так много километров. Тем не менее пока всё очень здорово. В пятницу у нас по плану продолжение предгоночных тестов. Надеемся, что уделим как можно больше времени километражу и непосредственно пониманию работы машины



Преимущество польских гонщиков на этой трассе очень большое. Это связано с тем, что это единственный полигон, на котором можно тренироваться. Они не знают, где какой поворот: дорожек здесь миллион, американская армия, которая базируется здесь на танках, постоянно эти дорожки меняет, поэтому конфигурацию выучить невозможно. Но понять свойства, ямы, грунт, идеологию трассы можно — польские пилоты прекрасно это знают, а ещё дома и стены помогают. Бороться с ними тяжело, особенно с Кшиштофом Холовчиком, с которым я проехал один „Дакар“ в экипаже. Он мотивирован выиграть Кубок Европы по бахам, и тогда, скорее всего, у него может появиться возможность принять участие в „Дакаре“, — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Contry Rally.