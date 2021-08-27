Российская гонщица Ирина Сидоркова заразилась коронавирусом
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18-летняя российская гонщица Ирина Сидоркова, выступающая в женском чемпионате W Series, заразилась коронавирусом. Вследствие этого ей придётся пропустить очередной этап чемпионата, который пройдёт в Спа (Бельгия) в эти выходные.
«Я просто в это не верю! У меня сегодня положительный тест на Ковид. Ну как так?! В воскресенье в Москве отрицательный, во вторник в Бельгии отрицательный, а сегодня положительный. Симптомов никаких! Но теперь я без гонок! Просто хочется плакать, нет, скорее, даже рыдать», — написала спортсменка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По итогам четырёх этапов сезона Ирина Сидоркова занимает седьмое место в личном зачёте W Series. У неё 34 очка. Лидирует британка Джейми Чедвик, у которой 73 очка.
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