Мик Шумахер намекнул, что останется в «Хаасе» в 2022-м
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Немецкий гонщик «Хааса» Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, дал понять, что останется в команде и в сезоне-2022. По словам Шумахера-младшего, нужно понять, что пошло не так в этом сезоне, чтобы прибавить в следующем году.
«Мы не намерены торопиться, нужно всё сделать правильно. Неприятности с сиденьем — это сейчас самая маленькая проблема для меня. Гораздо сложнее повысить скорость машины. Это наша главная цель. Надо определить все области, в которых мы сработали не лучшим образом, чтобы лучше выступить в следующем сезоне», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.
Напарником Шумахера является российский гонщик Никита Мазепин. Они единственные, кто пока не зарабатывал очков в сезоне-2021.
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