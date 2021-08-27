«Ред Булл» продлил контракт с Серхио Пересом на 2022 год

Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» объявила о продлении контракта с мексиканским гонщиком Серхио Пересом, который проведёт в её составе сезон-2022. Для Переса нынешний чемпионат стал первым в составе «быков» после перехода из «Рейсинг Пойнт». После 11 этапов на счету Серхио 104 очка и одна победа, в то время как его напарник по «Ред Булл» Макс Ферстаппен набрал 187 очков при пяти победах.
«Чеко — уважаемый член команды, его опыт и гоночное мастерство бесценны в нашей борьбе за Кубок конструкторов. Его интеграция в команду прошла без проблем, мы были впечатлены его выступлениями в первой половине сезона, которая продемонстрировала, на что он способен за рулём нашей машины. В следующем году мы вступаем в новую эру Формулы-1 с абсолютно изменёнными правилами и машинами, и опыт более 200 гонок и десяти лет выступлений позволит Серхио сыграть ключевую роль в помощи команде справиться с этим переходом и максимизировать RB18», — отметил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
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